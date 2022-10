Dramamama avaldas uue albumi pealkirjaga „Doomsday Tango“

„Alustasime selle plaadi lugude kirjutamist juba neli aastat tagasi koos sõbra ja tänaseks ka Dramamama kitarristi Jörgen Pakkasega. See album on ilmselt senistest Dramamama albumitest teemade läbilõikes kõige kontseptuaalsem ning kujunes poolkogemata veidi apokalüptiliseks, olles mõjutatud viimaste aastate sündmustest maailmas,“ räägib bändi solist Mikk Tammepõld. „Sellest kasvas välja ka albumi nimi ja nimilugu „Doomsday Tango“, mis on meeleolult justkui muretu tantsuõhtu maailmalõpu eel.“