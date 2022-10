Milline segadus! Eestlaste seas popp DJ Robin Schulz lasi välja sama loo, mille oli teinud tegelikult teine artist

Lugu sündis noore produtsendi imetlusest Tree loomingu ning vokaali vastu. Nüüdseks on Spotifysse ilmunud ka Robin Schulzil samanimeline lugu, mis on üks-ühele southstari originaalproduktsiooniga.

Antud versioonil on märgitud kaasartistiks ka Oliver Tree. Paljud Tree fännid on avaldanud oma pahameelt ühismeedias süüdistades Robin Schulz’i loomingu varguses ning ebaeetilises koostöös samas plaadifirmas tegutseva artistiga. Ka mitmed pressiväljaanded on antud teemat kajastanud ning esile tõstnud just eetikaküsimuse. Praeguseks hetkeks ei ole kommentaare ei Robin Schulzi, Oliver Tree ega ka nende plaadifirma poolt.

Berliini produtsent ja „Miss You“ tegelik autor, outhstar kommenteerib olukorda: ‘’Olen väga pettunud, et minu versioon „Miss You“ on endiselt üleval teise artisti nime alt. Mul on siiski väga hea meel, et nii paljud inimesed üle maailma kuulavad ja armastavad minu originaali - southstari versiooni. Armastan kõiki, kes mulle toeks on olnud ja lugu kuulanud on!’’

‘’Miss You’’ on hetkel tegemas ulmelisi tulemusi digikanalitel saades päevas enam kui 1 miljon kuulamist ning on üks enim kasutatud lugusid TikToki platvormil Eestis. Hoolimata kõigest ei ole kahtlustki, et „Miss You’’ on 2022. aasta tantsuhümn!

Võrdle ise: