Lauri Liiv võttis endale suure väljakutse monolavastusega: see ongi kõige keerulisem ülesanne, mis mul olnud on

„Kui sul on partner kõrval, siis aitab ta sind keerulisematest olukordadest ikka välja. Monotükis sellist võimalust ei ole, kõik püsib ainult sinu enda peal. Arvan, et see ongi nüüd kõige keerulisem näitleja-ülesanne, mis mul olnud on,“ ütles Liiv intervjuus.

„Olen saanud peamiselt teha rolle muusikateatris, teen neid heal meelel ka edaspidi, ent tundsin, et mul oleks vaja asja, mis aitaks mind hüppeliselt näitlejana edasi,“ rääkis Lauri, miks ta just monoetendusega välja tuli.

„Aabitsa kukk“ on Andrus Kiviräha mononäidend, mis ilmus raamatuna juba 2006. aastal. Eesti Draamateatris tuli „Aabitsa kukk“ lavale 2004. aastal, lavastajaks oli Andrus Kivirähk. Esietendus toimus Tartus komöödiafestivalil Lutsu Teatrimajas. Varem on Maunot kehastanud Tõnu Oja, kes on rollis üles astunud üle kolmesaja korra.

„Aabitsa kukk“ on komöödia, mille mitmed tasandid puudutavad erinevaid teemasid ja probleeme, mis avatakse üsnagi ühiskonnakriitilisel viisil. Näidendi põhiteema on pisikene ja vaene inimene, kellele pidevalt ülekohut tehakse. Siiski on sellel pisikesel inimesel maailmas mille või kelle peale loota – aabitsa ja oma onu peale. Aabitsast leiab vastuse igale küsimusele. Onu toetab raamatu lugemist, öeldes, mida teha ja kuidas on õige elada. Nii muutub vaese inimese toimetulek elus lihtsamaks, sest oma peaga ei pea mõtlema, seisab Vana Baskini Teatri kodulehel.