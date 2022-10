Ühendkuningriigi rahvapärimusse kuuluv 539 aasta tagune mõrvamüsteerium puudutab kaht noormeest, kes surid Londoni Toweris. Kuningas Charles III toetab juhtumi uurimist ja on nõus sellega, et luudelt võetakse DNA-proov, millest peaks selguma, kas poisid on prints Edward V ja tema noorem vend Richard.