KUULA | Korralik hitt! Ariadne avaldas uue loo „Hands Tied“

Loo demo sündis päev enne „Shouldn’t Be Friends“i muusikavideo filmimist eelmise aasta novembris. „Olime stuudios koos produtsendi Joonas Laaksonharjoga ning lisaks aitasid loo valmimisele kaasa minu abikaasa Martti ja Kira Siuruainen. Mul on nii hea meel, et olin sellel päeval ümbritsetud niivõrd andekatest inimestest, kes minu visiooni ja mõttega täielikult kaasa läksid. Tahtsin sellel päeval kõik enda hingelt maha saada ja valasin selle stuudios laulusõnadesse,“ rääkis Ariadne.