FOTOD | "The Crown“i fännid, rõõmustage! Avaldati uue hooaja esimesed fotod. Vaata, kes keda mängib

Näitlejaskonnas on tehtud mitmeid muudatusi, näiteks printsess Dianat mängib sel hooajal Elizabeth Debicki („Teneti“ staar, kes viibis ka Eestis filmivõtetel). Prints Charles'i mängib Dominic West („Tomb Raider“). Kuninganna Elizabeth II rollis on Imelda Staunton, prints Philipit mängib Jonathan Pryce.

Ühtlasi on tuleviku osas teada, et Rufus Kampa mängib kuni 15-aastast prints Williamit, noore täiskasvanud Williami rollis näeme järgmisel hooajal Ed McVey'd. Kate Middletoni rollis astub üles Meg Bellamy. Kõik nad on alles oma näitlejatee alguses, vähemalt IMDB järgi on kõigi kolme jaoks tegemist esimese filmirolliga. Tõsi, viiendal hooajal näeb vaid Rufus Kampat, prints Williami armulugu kajastab juba kuues hooaeg.