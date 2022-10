Just Filmi juht: noortefilmides on tulnud peale täiesti uus põlvkond

Kaks Eesti filmi esilinastuvad ka Just Filmi kavas ja need on just noorele vaatajale suunatud. Millist edu neile ennustad?

Sel aastal on tõesti hea öelda, et lastefilmide võistlusprogrammis on kaks filmi: Ilmar Raagi „Erik Kivisüda“ ja Rain Rannu „Lapsmasin“. Loomulikult „Erik Kivisüda“ on film, mida Eesti publik on kaua oodanud ning Ilmar Raag on noorte seas väga tuntud režissöör oma varasemate filmidega. Ja teine film „Lapsmasin“ on täiesti uus film Rain Rannult.

Ma ennustan neile filmidele küll väga suurt edu ka pärast festivali, kui need kinno jõuavad. Lisaks olen väga ootusärev, mida rahvusvaheline žürii Eesti filmidest arvab, sest nii palju Eesti filme pole varem võistluses olnud ja see saab olema väga huvitav.

Milline suund on praegu noortefilmides?

Noortefilmide puhul on tulnud peale ka uus põlvkond, kes võivad olla sündinud juba täiesti uuel ajastul, nad on vanuses 25-35 ning on seetõttu teiste teise maailmatunnetuse ja -nägemusega.

Ma arvan, et see mõjutab ka teemade valikut, kui ma tõin välja, et virtuaalteemad on tahapoole läinud noore eneseleidmise küsimused on tõusnud päevakorda, siis see tulenebki sellest, kes neid filme teevad.

Loe täispikka intervjuud Granströmiga siit.

PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film toob kinolinale laste ja noorte elusid puudutavaid filme kogu maailmast ning teist aastat järjest on võimalik näha ka Eesti noorte endi tehtud filme, mis on valminud noore filmitegija stipendiumikonkursi raames või kohalikel filmifestivalidel.

Just Filmil täitub sel aastal 22. tegutsemisaasta ning esindatud on nii lastefilmide, noortefilmide, teadusfilmide, dokumentaalide kui ka Lapse õiguste programmid. Lisaks on kaks eriprogrammi: „#noorfilmitegija“, mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid, ja „Just Film x Koolitants“, kus linastuvad noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmid.