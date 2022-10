FOTOD | Üle pika aja võis Tallinnas esinemas näha kultusbändi Placebo

Placebo on aastate jooksul teinud koostööd erinevate artistidega, sealhulgas David Bowie, Justin Warfieldi, Michael Stipe'i ja Alison Mosshartiga. Tänaseks on nad välja andnud seitse stuudioalbumit, mis kõik on jõudnud Ühendkuningriigis 20 parima hulka ning müünud maailmas umbes 13 miljonit koopiat.