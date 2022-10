Korobeinik pani Tinderi tuttavale sõnad suhu: vabandust, aga ma valetasin

Augusti keskel tuli mainitud neiult ehk Marialt Kroonika ajakirjanikule ootamatu sõnum, mis ei olnud tema senise suhtluse moodi: „Vabandust, aga ma valetasin suure osa kirjutatust ja räägitust. Sellel olid isiklikud põhjused. Vaban­dan, et raiskasin aega ega olnud aus.“

See oli Andrei kirjutatud sõnum. Selgus, et Maria oli Korobeinikule rääkinud, et suhtleb ajakirjanikuga. Kuna Maria pidi tegema, mida Andrei ütles, siis tühistas ta oma eelnevalt öeldud sõnad.