End Charlesi kallimaks pidanud Londoni naine leidis äärmiselt võika otsa

Kohtus on kirjeldatud, et Mitchell tappis Chongi ja raius seejärel ta pea maha. Surnukeha viis ta päevi hiljem pealinnast kaugele eemale ühte metsatukka. Sealt see ka hiljem leiti ja politsei tegi juhtunu asjaolud kindlaks.

Kohtus on selgunud nukrad detailid Chongi argielu kohta. Nimelt uskus too, et on suhtes Charlesiga ning saab temaga kontakteeruda YouTube`i vahendusel. Ta saatis kuningakotta ka mitmeid kirju, samuti toonasele peaministrile Boris Johnsonile.