Energiakriis nõuab ohverdusi. Põhja-Makedoonia hülgab Eurovisioni

Järgmine Eurovision toimub erandkorras Suurbritannias, kuna tänavune võitja Ukraina pole võimeline käimasoleva sõja tõttu lauluvõistlust enda riigis korraldama. Täpsemalt Liverpoolis, selgus eelmisel nädalal. Üritus on pühendatud ukrainlastele.

Nüüd tuli oma avaldusega välja Põhja-Makedoonia rahvusringhääling. „Energia- ja majanduskriisi ning kõrgete kulude tõttu ei osale Põhja-Makedoonia Eurovisioni lauluvõistlusel, mis peetakse 2023. aasta mais Liverpoolis,“ seisis nende teates. Märgiti, et antud otsus on langetatud kodanike huvides. „Energiakriisi tõttu on kulud kasvanud ja võtavad suure osa eelarvest, mis mõeldud avalikeks teenusteks.“