Probleem kuningakojas. Kas Camilla kannab krooni, mida ehib kurikuulsa minevikuga teemant?

The People vahendab, et kuuldavasti ehib Camilla pead kroon, mida kandis kuninganna Elizabeth II ema 1937. aasta tseremoonial, kui kuningaks krooniti tema abikaasa George VI.

Toda krooni ehib just Koh-i-Noor, mille kuuluvuse üle on aastaid vaieldud. Suurbritanniasse jõudis see 19. sajandil Indiast. Kuninganna Victoria pani selle Londonis asuvasse Kristallpaleesse vaatamiseks välja.

Lisaks Indiale on vääriskivi omandiõiguse eest võidelnud ka Pakistan ja Afganistan. Üks India võimudega seotud allikas rääkis väljaandele The Telegraph, et kui Camilla teemantiga krooni kasutab, toob see taas pinnale valusad mälestused seoses koloniaalminevikuga.