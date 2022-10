Kurjad kõlakad: kas Olivia Wilde hülgas oma lapsed, et Harry Stylesiga lustida?

38-aastasel Wilde`il on kaks last suhtest näitleja Jason Sudeikisega - 2014. aastal sündinud poeg ning 2016. aastal sündinud tütar.

Näitlejatar sõnas väljaandele Elle, et tema ja Sudeikis jagavad hooldusõigust. „Kui mind pildistatakse ilma lasteta, siis inimesed arvavad, et oled nad hüljanud. Justkui oleksin nad jätnud maha kuskile kuuma autosse,“ rääkis ta. „Üldine arvamus on, et olen hüljanud rolli emana.“

Ta selgitas, et tegelikult ei taha ta, et lapsed oleks meediatähelepanu keskel. „Ma ei taha, et neid pildistataks,“ märkis ta ja selgitas, et näeb palju vaeva, et oma poega ja tütart kaitsta.

The Mirror vahendab, et lapsed elavad hetkel peamiselt siiski Sudeikisega USAs Los Angeleses. Wilde aga seob end aina enam Suurbritanniaga. Ta kavatseb edaspidi elada Londonis ja tahab ka lapsed kaasa võtta. Allikate kinnitusel on Sudeikis selle muutusega ilmselt isegi nõus.