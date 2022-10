Läbikukkumine? Osa publikust lahkus Placebo kontserdilt juba enne lõppu

„Mõnus bänd ja ägedad laulud, kuid rahvas on nii passiivne, et muusikutel on vist endal piinlik siin olla ja mängida,“ selgitas naine, kes ei suutnud isegi oma lemmiklugu ära oodata.

Kohe algusest oli tajuda, et oodatud rokkarid ei suuda Eesti rahvast üldse käima tõmmata. On raske öelda, kas kontserdi kava on juba muusikutel nii sisse harjutatud, et nad mängisid seda liiga automaatselt.