Harry ja Meghan tahavad skandaalset dokumentaalsarja drastiliselt kärpida

The Sun kirjutab, et Harry ja Meghan on Netflixi esindajate poole pöördunud, et sisus muudatusi teha ja osad aspektid välja jätta. Nimelt olla nende jaoks probleem, et see lahkneb tugevalt ka Harry memuaariraamatust.

Allikad räägivad, et ilmselt muretsevad Harry ja Meghan selle pärast, mida kaamerate ees rääkisid teistest kuningakoja liikmetest. Ehk kokkuvõttes tahavad nad tsenseerida iseennast, võtta avameelsust tunduvalt vähemaks.

Harry ja Meghan tahtsid sedagi, et sari läheks eetrisse plaanitust hiljem. Selle soovi peale said nad striimigigandilt jäise eitava vastuse. Netflixis ollakse arvestanud, et see jõuab vaatajateni vahetult pärast „The Crowni“ viienda hooaja linastumist. Too pannakse vaatamiseks üles 9. novembril. Meediakära on skandaalse sisu pärast garanteeritud.

Küsitavusi on ka Harry memuaariraamatu osas. Esmalt pidi teos ilmuma selle aasta sügisel, kuid seda on korduvalt edasi lükatud. Nüüd on räägitud isegi, et ilmumine lükkub tuleva aasta lihavõttepühade kanti. Harry, kes on sõlminud lepingu 40 miljoni naela ja kolme raamatu kirjutamiseks, tahab valmisolevasse kirjutisse suuri täiendusi teha.