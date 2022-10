Martin Helme tütar Helena: minust on kujunenud konservatiivse maailmavaatega inimene

Helena rääkis intervjuus lähemalt, mis Helmede peres oluline on. „Nad on alati rääkinud, et tänulikkus annab rõõmu ja seepärast hindan ma ka ise igat väikest toredat momenti ning püüan leida alati kõiges head. Vanemad on õpetanud mind vahel ette tulevatest raskustest hoolimata edasi püüdlema ja mitte alla andma,“ kiitis noor neiu oma vanemaid.

„Tunnen uhkust, et mu isa ajab oma rida, tema teod ei lähtu meeleheitlikust soovist saada meedia tähelepanu, vaid ta päriselt usub sellesse, mida teeb, ning soovib, et elu Eestis läheks paremuse suunas,“ rääkis Helena. „Poliitilisest küljest ei ole meie vanemad meile maailmavaadet peale surunud. Minust on aga kujunenud ikkagi konservatiivse maailmavaatega inimene ning toetan EKRE tegevust,“ ütles Martini tütar.

Helena rääkis ka 2021. aasta veebruaris Kroonikale, milline tema isa on - koduseinte vahel pidi Martin Helme olema leebe ja enamjaolt rahulik, tööd püüab mees võimalikult vähe koju kaasa võtta. „Tal on alati meie jaoks aega, et kas või minu unenägusid ära kuulata,“ rääkis pere vanim laps tollal.

Neiu märgib, et tema ei taha kindlasti poliitikuks hakata. Just seepärast, et on poliitika köögipoolt nii lähedalt näinud. „Minul pole kindlasti sellist kirge poliitika vastu nagu isal ja mul puudub oskus ja soov ka niimoodi vaielda.“

Martin Helme ja tema abikaasa Eeva Helme peres kasvavad viis last: Helena, Viktoria, Iris, Gloria ja Edward.