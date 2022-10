Nimelt tulid „Villa“ teises episoodis avalikuks pea kõikide saates osalevate neiude erinevad iluprotseduurid. Mitte et naised ise oleks nendest kaamerate ees rääkinud, vaid mehed basseini ääres arutasid. Räägiti välja, kes on huuli süstinud või kellel on uued tissid pandud.

Seetõttu said ka vaatajad teada, et Liis on alles hiljuti käinud ilukirurgi noa all ning lasknud just ülemisi kumerusi suurendada. Kuna tegemist on vägagi populaarse tõsielusaatega, siis hakkasid koheselt levima kuulujutud selle kohta, kuidas Valgast pärit neiu oma suurema büsti eest tasus. Liis paljastas Kroonikale, kuidas asjad tegelikult välja nägid.