Hinnatud juuksurisalongide keti juht Ly Duglas: õnn, et minu kõrval on inimene, kes vaimustub sellest, mida loon

Duglase juuksurisalongid on Eduka Eesti Ettevõtte tiitliga pärjatud kõige kõrgemas klassis AAA, samuti on neid tituleeritud gasellettevõtteks, mis on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, loonud kõige enam töökohti ja kannab endas kiiresti areneva ettevõtte omadusi, nagu paindlikkus, kiirus ja julgus. Duglase salongikett on omaette edulugu - selle omanik Ly Duglas alustas juuksurina.