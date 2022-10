VIDEO | Armunud Brigitte Susanne Hunt särab eriti eredalt: äkki ma olen lihtsalt kaine?

„Vallalise kaunitari“ täht Brigitte tunnistas möödunud nädalal saates „Stuudio“, et tema süda on võetud. Kelle poolt, jääb paraku saladuseks. „Ma olen nii armunud, kas seda ei ole näha?! Kui ma vaatan võitjaga seda koos (saadet „Vallaline kaunitar“ –toim), oi, meil on naljakas,“ ütleb Hunt naerdes, et on hetkel õnnelikus suhtes. „Õnnetu on see, et ma ei saa võitjaga ju kuskil käia, me peame olema kodus,“ sõnas ta.