Vägev! Maineka Saksamaa filmifestivali programmis linastub kuus Eesti filmi

Festivali keskmes on loomulikult võistlusprogramm, mille peaauhind on 25 000 eurot. Võistlusprogrammi on valitud Eesti kaastoodetud mängufilm „Minsk“ (rež. Boris Guts). Film jälgib noort abielupaari, kes leiab end ühtäkki massiivsete protestide keskelt, mille ajendiks ebaõiglased presidendivalimiste tulemused. Filmi Eesti-poolne tootja on Leo Films ja produtsent on Katerina Monastõrskaja.