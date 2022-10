ARMAS KLÕPS | Kroonprintsess Victoria lapsed aitasid sügistöödel kaasa ja korjasid vägeva õunasaagi

Teisel pildil on näha, kuidas Estelle ja Oscar õunu korjavad. Kui printsess on roninud osavalt puu otsa ja üritab sealt õunu kätte saada, siis tema väikevennale on usaldatud õunakorvile külge seotud köie hoidmine, et tema õel oleks mugav õunu korvi laduda.

Instagrami paar päeva tagasi postitatud pilt, mille juurde on kirjutatud, et tegemist on saagi korjamisega, on kogunud pea 60 tuhat meeldimist ja üle 370 kommentaari. Kommenteerijad kiidavad töökaid lapsi ja uurivad, kas nüüd läheb suureks õunamahla tegemiseks. Veel kirjutatakse, et lapsed näevad fotodel ilusad välja ja sõnatakse, et tegemist on selle sügise kõige kaunima fotoga.