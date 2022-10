Tüli Justini üle on läbi? Hailey Bieber ja Selena Gomez jäid esimest korda koos pildile

Laupäeva õhtul toimus Los Angeleses Filmiakadeemia muuseumis järjekorras teine galaüritus. Sündmusel olid kohal nii Selena Gomez kui ka Hailey Bieber. See, et kaks naist ühele pildile sattusid, on ime, kuna Hailey lükkas kõigest mõned nädalad tagasi ühes taskusaates tagasi kuulujutud, et varastas oma abikaasa Justini tema tollaselt tüdruksõbralt Selenalt.

Siiski ei paistnud naiste vahel suurt ebameeldivust olevat ning nad poseerisid hea meelega ühise foto jaoks. Ühel pildil istuvad Hailey ja Selena kõrvuti nii, et Selena üks käsi on Hailey jalal ning nende põsed on vastakuti. Naistest on ka teine pilt, kus Selenal on kõrvuni naeratus ja nad seisvad teineteisele lähedal.

Hailey ja Selena kohta on levinud mitmeid jutte, et nad ei saa üldse läbi. Aastate jooksul on mõlemad neist üritanud kuulujutte maha matta, et tõde paika panna. Alles hiljuti ütles Hailey, et tema loomuses pole kellegi teise suhtesse sekkuda ja selgitas, et tema ja Selena vahel on kõik hästi. „Ma saan öelda ja juttudele punkti panna - ma ei olnud kunagi Justiniga koos, kui ta oli kellegi teisega suhtes. Ja see ongi kogu jutt,“ rääkis Hailey enda ja Justini armastusloost. Paar on olnud abielus rohkem kui neli aastat, vahendab People.