Suvel suure skandaaliga lahku läinud Shakira ja Gerard Pique vahel pole kõik veel läbi - endised elukaaslased pole paika pannud, kuidas jagada nende kahe lapse hooldusõigust. Samal ajal on teada, et Pique naudib armuõnne enda uue ja noore kallimaga ning tal on plaan, mis Shakirale võib sügavalt haiget teha.