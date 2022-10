Veidi pärast kella 19 esmaspäeva õhtul hakkas levima teade, et uut episoodi ei saa villatv.ee platvormilt näha. Õigepea teatasid Andrei Zevakin ja Robin Valting oma sotsiaalmeediakanalites, et neid on hakatud ründama häkkerite poolt ning kolmas osa võeti ruttu internetist maha.