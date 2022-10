„Äkki me oleme vanamoelised.“ Elina Born oli ühe „Vallalise kaunitari“ hurmuri käitumisest šokeeritud

Kui naised jõudsid episoodis sinna paika, kus Kaspar haarab Brigitte küsimata endale sülle, naeris Born ja andis teistele meestele nõu: „What not to do (Mida mitte teha – toim)“. Kuna Brigitte nõustus kaaslanna kommentaariga, siis Born pakkus välja, et äkki on nad kahekesi lihtsalt vanamoelised.