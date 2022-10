Vene meedia kättemaks Pugatšovale: levitatakse kuulujuttu primadonna hüljatud lastest

Nüüd on üks populaarsemaid väljaandeid Komsomolskaja Pravda hakanud väitma, et Pugatšova näol on tegemist halva emaga ning skandaalide keerisesse on kistud tema ja Maksim Galkini kaks väikest last. Vihjatakse ka sellele, et kõik, mida primadonna interneti avarustesse postitab, on mõeldud just Venemaal elavatele inimestele.