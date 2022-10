Kolmandast „Rannamaja“ hooajast sündis ainult üks kindel paar – Kristiina ja Eric. Noored jätkasid oma suhtega ka pärast Villa Dirhamist lahkumist, kuid tuleb välja, et nende armuromaan jõudis kesta ainult mõned nädalad. Praeguseks hetkeks on nad lahus ning paljastasid, mis must kass nende vahelt siis läbi jooksis.