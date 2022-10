Kadri Tali kogus tantsusaate proovides sõbra jaoks raha hoiupõrsasse: sinna on sattunud ka paberraha

Saates ei tulnud küll välja täpne summa, mida Kadri ja Mairold hoiupõrsasse panid, kuid oli kuulda, et rahakassas vähemalt mõned mündid kõlisesid. „Ma tunnistan, et sinna on sattunud ka paberraha,“ ütles Kadri. Omalt poolt panustasid hoiupõrsasse ka „Stuudio“ saatejuhid Katri Teller ja Eero Reinu, kes kumbki ühe mündi põrsasse panid.

Veel rääkis Kadri, et üks tantsusaate osalistest, kelle nime ta avaldada ei soovinud, oli talle „Tantsud tähtedega“ otsesaate lõppedes kena žesti teinud. „Mul on hea meel, et eile pärast saadet sosistas mulle üks võistlejatest, et tema pühendab nüüd kõik oma tantsud minu sõbrale, et ta saaks ruttu terveks,“ sõnas Kadri.

Tali rääkis septembri alguses Kroonikale, et kui kuulis saate heategevuslikust eesmärgist - raha kogumisest Eesti Vähiliidule -, oli tema otsus saatega liituda kaljukindel. „Minu parim sõber on seljatamas vähki. Nii ma otsustasingi, et kuivõrd tema kannatused ja mitmed kuud haigla väikeses toas isolatsioonis olemine ei ole kuidagi võrreldavad minu hoopis teistlaadi pingutustega, siis vähemalt saan ennast proovile pannes pakkuda talle kaasaelamist ja oma täiesti kosmiliste püüdlustega talle rõõmu valmistada,“ rääkis Kadri tollal ja lisas, et on tänulik võimaluse eest tantsida oma sõber terveks.