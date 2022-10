„Armastuse maleva“ üks noormeestest on kuulujutu küüsis: kas ta oli saatesse minnes hoopis suhtes?

Nimelt on tegemist uue osalise Lehoga, kes mõnele inimesele on võib-olla tuntud mõnest varasemast Kanal 2 projektist. 27-aastane noormees jäi küll algselt mõnele neiule silma ning hakkas kärge jagama saate kõige pöörasema osalise Annikaga, kuid pärast purju joomist jättis ta teistele halva mulje.

Sky.ee kirjutab, et kuigi teistel osalistel polnud õrna aimugi, kes telemaailmas töötav Leho on, siis mõni televaataja tundis ta ära. Seetõttu jõudis meediani ka vihje, et Leho polnudki suvel vallaline, vaid ta oli saatesse minnes olnud suhtes.