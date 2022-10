VIDEO | Villemdrillem ja Greta Korju olid sambat tantsides sabinas: närvide mäng oli meeletu

Greta Korju sõnas, et ehk oli neil närv sellepärast sees, et pühapäevases saates tuli esimestena tantsupõrandale astuda. „Suur kiirustamine oli - kuidagi närviline oli olla. Mõnus nautimine kadus ära,“ tunnistas tantsutreener. „Arvasin, et selle kavaga saan nautida, aga tegelikult oli väga pinges olek,“ nõustus villemdrillem Korjuga.