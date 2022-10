Kas ainult sõbrad? Evelin Võigemast ja Henrik Kalmet nautisid koos Hispaania reisi

Alles mõne aasta eest kurtis Henrik Kalmet (36) Kroonika veergudel, et tal ei ole oma maja, autot, naist ega lapsi, on ainult eneseteostus. Toimetusel on rõõm tõdeda, et kaunis kaaslanna, kellega koos kontsertidel käia ja reisida, on Henrikul nüüd olemas.