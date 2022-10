Brigitte Susanne Hunt kunagisest riiust Greta Korjuga: ma ei mäleta enam, kelle pärast see tüli oli

„Tantsud tähtedega“ saates osalevad sel aastal Brigitte Susanne Hunt ja Greta Korju, keda seob peale tantsu veel üks lüli – nimelt on mõlemad naised erinevatel aegadel suhtes olnud Indrek Mägiga. Aastaid tagasi oli kolmik ja ka Andrei Zevakin meedia tähelepanu all kummalise tüli tõttu. Hunt rääkis portaalile sky.ee antud intervjuus, kas ta on Gretaga kunagisest tülist rääkinud, ning jagas Korjule ka kiidusõnu.