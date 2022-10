Kuigi Pariisi moenädalal paistis, et Brooklyn Beckhami abikaasa Nicola Peltz leppis oma ämma Victoria Beckhamiga ära, tuleb välja, et vaherahu kahe naise vahel oli vaid ilus mäng kaamerate jaoks. Tegelikult on naised siiani riius ning Nicola ja Brooklyn on otsustanud ühised jõulud Beckhamite perega taas vahele jätta.