Seltskonnatäht Paris Hilton rääkis Meghan Markle'i podcast'is „Archetypes“, et on kõik need aastad kandnud avalikkuse ees kuvandit enda kaitsmiseks. Hilton tunnistas, et maalis endast meelega blondi bimbo karakteri ning muutis avalikkuse jaoks ka oma häält ja stiili.