Vene meedia rõõmustab Eurovisioni lagunemise üle: riigid ei taha maksta meie boikoteerimist kinni

Praeguseks hetkeks on teada, et Inglismaal Liverpoolis aset leidval suursündmusel ei osale Bulgaaria, Montenegro, Põhja-Makedoonia ning Bosnia ja Hertsegoviina. Sahistatakse, et kindel ei ole ka Sloveenia rahvusringhäälingu seisukoht. Suurem osa neist riikidest on tunnistanud, et eelkõige on probleem just rahaliste vahendite leidmises, kuid bulgaarlased väidavad näiteks, et võistlus ei paku neile lihtsalt enam huvi.