PALJASTUS | „Sõprade“ staar oli mitu kuud salaja koomas: mu ellujäämisvõimaluseks peeti 2%

Ta otsustas, et ei räägi sellest enne, kui ta on kindel, et ei lähe halbade kommete juurde tagasi. Ta on nüüd juba mõnda aega kaine olnud, kuid ta ei soovi avalikustada, mitu päeva ta alkoholi pole tarvitanud. „Ma olen üpriski tervislik nüüd,“ arvab ta.

Pärast tervise täielikku kokku kukkumist pidi Hollywoodi staar üheksa kuud kasutama kolostoomikotti. Arstid on hoiatanud, et kui ta peaks kukkuma tagasi samasse auku ning hakkab uuesti ravimeid ja alkoholi tarvitama, siis peab ta kotti terve oma elu kandma. Praeguseks hetkeks on talle tehtud nüüd 14 kõhuoperatsiooni ning ta keha on täis erinevaid arme. Ta on käinud 15 korda taastusravis, kuid tagasitee endise endani on tal siiani käimas.