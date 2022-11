Armin Karu ei larista: mulle on alati meeldinud mõte, et inimene kahte praadi korraga ei söö ja kahe auto roolis ka korraga ei istu

Ettevõtja Armin Karu ütleb, et tal pole elus olnud ühtegi guru, kelle õpetuses ta kõik heaks kiidaks, ja pigem on ta alati proovinud leida oma teed. „Kuid idamaised filosoofiad ja õpetused on mulle alati meelepärased olnud, mis lähevad kokku ka Muinas-Eesti looduskeskse eluõpetusega,“ sõnab Karu, kelle kaasprodutseeritud „Apteeker Melchior“ jääb meenutama 2022. aastat.