Mis pani „Villa“ esipaari suhte kõikuma? Annabel paljastab tegeliku vea, mida ta Frankis hakkas nägema

Nüüd tunnistas Annabel Kroonika saates „Mis toimus „Villas“?“, et põhjuseid, miks ta hakkas ka teiste meeste näol varuvariante kaaluma oli see, et ta hakkas nägema Franki tõelist olemust.

„Mulle tundus, et ta on võib-olla natuke liiga närviline ja äkiline. Aga mina tundsin, et mul on vaja kõrvale sellist rohkem rahulikumat meest. Noh, ta peab loomulikult olema ka energiline ja kõik see, aga lihtsalt, et ei ärritu nii kiiresti,“ selgitab ta nüüd.

„Aga tegelik põhjus oli üldse selles, et ma kartsin, et see asi läheb liiga tõsiseks,“ tunnistab Annabel, kes vahetult enne saatesse minekut lahutas kolm aastat kestnud abielu.

Saates „Mis toimus „Villas“?“ paljastab Annabel ka tema ja Franki vahekorra tagamaid ning räägib täpsemalt oma lahutusest. Miks see liit läbi sai ja miks ta kannab endiselt oma eksabikaasa perekonnanime? Nendele küsimustele saad järelsaatest vastused.