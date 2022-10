„Vaataks nagu oma isa telekas lolliks tegemas!“ Rannamaja-Ada tegi uue reality-staari käitumist maha

Endise rannamajalisega antud podcasti vedav Baari-Madis pakkus välja, et pidevalt oma endisest elukaaslasest rääkiv mees pole oma eksist tegelikult üle saanud. Ka Ada nõustus selle väitega. „See, et avalikult julges öelda, et läks naisest lahku, sest ta ei kohelnud teda hästi ja sa ütled seda oma vallalisele kaunitarile. Ma ütleks küll, et sa juba andsid mulle märku, et sa ei suutnud oma abielu hoida tervena, et miks ma peaks nüüd erand olema,“ mõtiskles Ada.

Baari-Madisel jagus kriitikanooli pigem just Brigitte suunas. Näiteks häirib meest see, kuidas vallaline kaunitar meeste juures käitub: „Millegipärast nii, kui ta on nende meestega, no siis mul on küll niimoodi, et tüdruk, kas su IQ on väiksem kui su vööümbermõõt?“