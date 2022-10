Kroonika horoskoop 28.–3. november | Kaljukitsel on raskusi enda vigade tunnistamisega, Kaladeni jõuab perekondlik probleem

Sõnnile tundub, et keegi kasutab teda alatult ära, kuid ta ei suuda seda kuidagi tõestada. Kaaludel on käsil midagi, mis septembris pooleli jäi, ja tänu äärmiselt heale suhtlemisoskusele, mille algav nädal sulle toob, saad oma ettevõtmise nüüd lõpetada. Loe Kroonika horoskoobist, milline tuleb nädal just sinu tähtkujule!