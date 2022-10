Vend hakkab õelt tiitlit ära võtma? Norra prints tunnistas, et nende perekonnas võib minna sõjaks

On ka teada, kes oleks Norra järgmise troonipärija esimeseks „sihtmärgiks“ – tema enda õde printsess Märtha Louise. 49-aastane Haakon ütles kohalikule meediale, et tunneb, et tema õlgadel on vastutus, et tulevikus monarhia püsiks. Norras ei räägita enam kaugest tulevikust, vaid tiitleid hakatakse eemaldama juba lähiajal. Sealne meedia on edastanud kõlakaid sellest, kuidas kriisikoosolekud printsessi kuninglike tiitlite üle on kestnud juba nädalaid.