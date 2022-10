Jüri Ratas läbis tervisekontrolli: viimati tegin nii intensiivselt trenni 20 aastat tagasi!

„Füüsiliselt oli isegi üllatavalt hea. Kõige positiivsem on see, et kehaliselt suuri probleeme ei ole, mis takistaks tantsimist. Kui kuskil nõrkusi otsida, siis kõhulihased ja puusa välimised lihased,“ kommenteeris Ratase tervislikku seisundit füsioterapeut Madis Arumäe.

Koormustest võttis poliitiku korralikult higistama. „On raske, aga kõige olulisemad on tulemused ja mul on hea meel, et tulemused on head. Reeglina lastakse need testid üsna punasesse, nii et raske on kopsu mitte kokku tõmmata,“ rääkis Jüri.