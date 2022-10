Heineken Closer – sõbrad ei lase sõpradel üle töötada

Heineken Closer on täiesti uutmoodi vidin, mille eesmärgiks ongi vähendada töötegemist. Loomulikult ei pea keegi silmas seda, et töötegemine tuleks lõpetada vaid just vastupidi: tööd tee töö ajal ning täie rauga ja puhkust naudi puhkuse ajal samuti täie rauaga. Mõneti ootamatult on Heineken toonud turule täiesti uue kontseptsiooniga pudeliavaja, mis kannabki nime Closer. Süsteem on lihtne – kui tööaeg on läbi tarvitseb vaid avada Closeri abil Heinekeni pudel ja nagu võluväel lülitab arvuti sinu ees end välja ning puhkus võib alata.