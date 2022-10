6 maailma ootamatumat puhkusepaika seiklejatele (või hulludele)!

Kakslauttaneni igluküla, Soome

Mõtled – mis ma sinna Soome iglukülla ronin, meil ju Tallinnas ka? Tõsi, on. Aga Soome on ikkagi välismaa. Lisaks on Kaksillauttanen nii pagana kaugel Põhja-Soomes, et seal on peaaegu kogu aeg lumi maas, naabermajas toimetab jõuluvana ja valgeks vist ei lähegi. Seega hea puhata meelt ja keha, tehes seda üksinda või sõpradega. Peaasi, et puhkus oleks.

Kruger Shalati, Krugeri rahvuspark Lõuna-Aafrikas

Unikaalne paik puhkamiseks, kui sulle meeldivad luksuslikud rongivagunid, mis seisavad vanal mahajäetud sillal, sest just seda Kruger Shalati endast ka kujutab. Kauba peale imelised vaated looduspargile, soe kliima, aga kardetavasti ka üpris kopsakas reisikulu. Samas, mis see siis ära pole – aasta töötad ja hoiad kokku ning siis puhkad kohas, millest ükski su tuttav kuulnudki pole.

The Oat Box, Causeway Coast and Glens, Põhja-Iirimaa

Privaatses farmis asuv auto moodi majutusasutus, mis tegelikult ongi ehitatud ümber 1968. aasta Bedford TK hobuseid transportinud autost. Dušš on sees, puuküttega ahi auto kastis ja lõkkease auto ees – omamoodi ootamatu lahendus isegi neile, kelle jaoks on kõik maailma majutusasutused ennast ammu ammendanud ning tahaks midagi hoopis teistsugust.

Hotell Everest View, Khumjung, Nepal

Maailma üks kõrgemal asuvaid hotelle, mis asub ei rohkem ega vähem, kui 3962 kilomeetri kõrgusel merepinnast. Suurimaks müügiargumendis loomulikult hunnitu vaade Everesti mäele. Hotelli pääsed täpselt kahel moel: helikopteriga või jalgsi kõndides, nagu mägimatkaja muiste.

Et saada hotelli löögile, pead broneeringu tegema ilmselt aastaid (kui mitte aastakümneid) ette – nimelt on hotellis ainult 12 tuba. Kui see pole eksklusiivsus, siis mis seda veel on?

Ööd Hötell, Rooslepa, Eesti