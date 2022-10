6 ootamatumat puhkusepaika seiklejatele (või hulludele)!

Mõtled, et mis ma sinna Soome iglukülla ronin, meil on ju Tallinnas ka? Tõsi, on. Aga Soome on ikkagi välismaa! Pealegi on Kakslauttanen nii pagana kaugel Põhja-Soomes, et seal on peaaegu kogu aeg lumi maas, naabermajas asjatab jõuluvana ja valgeks vist ei lähegi. Seega hea puhata meelt ja keha – üksinda või sõpradega. Peaasi, et oleks puhkus!