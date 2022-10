Mis juhtus? Tommy Cash lükkas edasi kauaoodatud USA tuuri

„Pean teile kurbusega teatama, et USA tuur lükkub edasi viisaprobleemide pärast. Me oleme teinud endast kõik, et olukorda lahendada, kuid kahjuks pole see õnnestunud. Ma ootan väga kõigiga kohtumist 2023. aasta märtsis uutel kuupäevadel. Märtsikuu kuupäevad selguvad järgmisel nädalal. Vanad piletid kehtivad ka uutel kuupäevadel. Vabandame kõigi ees, me ei suuda tulemist ära oodata,“ kirjutas Cash Instagramis.