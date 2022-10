Silvia Ilves: enamik disainerikleite jõudis mu garderoobi, kui mu kõrval oli ärimees, kes nautis kaunites rõivastes naist

„Aegade jooksul on mul hästi palju disaineririideid kogunenud. Eriti palju sai neid garderoobi soetatud siis, kui mu kõrval oli ärimees, kes nautis, et tema naisel on kaunid rõivad. Tol ajal olin selline muusik, kes elas peost suhu. See ärimees märkas mind ja kinkis mulle esimese Liina Steini kleiti. See maksis 1700 eurot,“ rääkis Silvia.

Silvia Ilvese ja tema ekspeika Marcel Johannes Kitse kaks aastat kestnud suhe sai läbi möödunud suvel. „Meie armastus kasvas tugevaks pandeemia ajal, mil kõik oli lukus. See oli illusioon,“ ütleb Silvia. „Meie kooselu algas nõnda, et mõlemal oli teineteise jaoks aega ja elu oli rahulik, hoolimata pandeemia tsirkusest. Praegu ma aga tunnen, et tahan ta vabadusse lasta.“

Silvia tunnistas, et on olnud väga keeruline jagada end oma nelja lapse ja Marceli vahel. Kevadel olid tema lastel konkursid, Marcelil käis mitu kuud tõsine ettevalmistus oma konkursiks ning Silvial endal oli soov bakalaureusekraad kätte saada ja leida töökoht.

„Kõik need ettevõtmised on läinud edukalt. Aga mis hinnaga... Hakkasin eelistama Marceliga olemist lastele,“ lausub Silvia. Ta lisab, et õppis Marcelilt palju ega taha talle enam haiget teha ja ise haiget saada: „Konkurssidega seotult muutusime mõlemad väga nõrgaks. Nüüd on meile mõlemale rahu tarvis. Rahu ja aega.“