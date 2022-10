Eilses riigikogu infotunnis leidis aset seik, mis jäi ka videokaadrisse. Nimelt on näha, kuidas tervise- ja tööminister Peep Petersoni endale riigikogus peaminister Kaja Kallase kõne ajal nikotiinipadja huule alla lükkab. Minister tunnistas, et tal on tõsine sõltuvus.