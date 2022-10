Britney Spears pole kaotanud lootust abikaasaga last saada: beebi tooks meie ellu palju armastust

Pärast traagilist raseduse katkemist pole Spears kaotanud lootust kunagi taas emaks saada. Varasemast abielust Kevin Federline'iga on Britneyl kaks poega. „Pärast lapse kaotamist, millest ta on palju rääkinud, on Spears saanud palju toetust oma fännidelt, kes on talle öelnud, et ta ei kaotaks lootust last saada,“ rääkis allikas Britney soovist.

Britney ja Sam kihlusid eelmise aasta septembris ja selle aasta aprillis teatas Britney, et on lapseootel. Kahjuks katkes lauljanna rasedus kuu aega hiljem. „Suure kurbusega teatame, et me oleme kaotanud oma imelapse raseduse alguses. See on kohutav aeg iga lapsevanema jaoks. Võibolla oleksime pidanud ootama oma teadandega natukene aega, kuid me olime ülimalt õnnelikud, et head uudist jagada,“ kirjutas Spears tollal sotsiaalmeediasse.

Viimastel kuudel on naine pidanud rinda pistma suure negatiivse tähelepanuga, mis ta perekonnale on osaks langenud ning tahab sellest olukorrast edasi liikuda. Rasedus ja beebi sünd oleks just õige asi selle jaoks, vahendab Hollywood Life.

„Nad mõlemad usuvad, et lapse saamine toob nii palju armastust ja helgust nende ellu. Britney on tahtnud mitu aastat Samile last sünnitada ja usub, et temast saab kõige imelisem isa eales. Britneyt lohutab mõte, et näeb kunagi Sami nende last hoidmas,“ sõnas allikas.