Laulja Anett andis välja enda teise albumi: selle sünnil on mu südames väga tähendusrikas lahter

Albumi muusika kirjutati Aneti ja Heikko Remmeli koostöös ning plaadi järelprodutseeris Sandet Mölder koos Anetiga.

Uus album „Late to the Party“ on märgiline just live-salvestussessiooni aspektist, sest valmis Aneti soovist püüda plaadile elava muusika energiat. „Albumi võtsime linti minu jaoks täiesti uut moodi, nii on sellel ja selle sünnil mu südames kohe täiesti eraldi väga tähendusrikas lahter. Pandeemia tõttu oleme me kõik möödunud aastate jooksul olnud omajagu palju isoleeritud ja seetõttu ka live-muusika ja -elamusteta. Tundsin tugevalt puudust sellest kirjeldamatust ja vahetust publiku energiast, mida tunnen laividel, ja mis tahes-tahtmata mõjutab ka alati seda, kuidas muusika parasjagu selles momendis ellu ärkab,“ sõnas Anett.

„See viis mind väga orgaaniliselt nägemuseni salvestada teine täispikk stuudioalbum esmakordselt ühe-õhtu-sessioonina, kus viibis stuudios lisaks muusikutele ka publik, tänu kellele õnnestus meil albumile jäädvustada see kõige ehedam ja ainulaadne energia bändi ja publiku koosviibimisest. Albumi valmimisprotsessi oli algusest lõpuni kaasatud minu bänd laiendatud koosseisus ja üks minu lemmikuid produtsente Sander Mölder, kes kõik mängisid oma rolli selles, kuidas album lõpuks kõlama sai, ja ma olen neile selle panuse eest ülimalt tänulik,“ rääkis Anett.

Uut albumit saadab Aneti ja kodumaise moebrändi Kriss Sooniku ühine „Late to the Party“ erikollektsioon, mida esitleti eile Tallinn Fashion Weekil. Koostöö seob Aneti armastuse mugava ent vimkaga riietuse vastu: „Olen Kriss Sooniku brändi kauaaegne fänn ja temaga koos töötamine on olnud privileeg. Meie ühine minikollektsioon on kindlasti ühe unistuse täitumine,“ kirjeldas Anett disaineriga koostööd.

Tänasest on Aneti uus plaat saadaval nii digikanalites kui ka vinüülina. „Late to the Party“ esitluskontsert toimub 25. novembril Jazzkaare Jõulujazzi avakontserdina Vaba Laval.